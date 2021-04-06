加拿大新冠疫情反扑，安省、魁省、萨省的医院压力大

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随着新冠第三波疫情的到来，加拿大的安大略省、魁北克省和萨斯喀彻温省的医院系统正面临越来越大的压力。
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安省 “情况严重”
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安大略省医院协会 (Ontario Hospital Association ) 的负责人称，安省医院的情况 “极其严重”。
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根据安省政府发布的统计，截止到本周一（ 4 月5日），安大略省有 942 名新冠患者住院，其中 494 人在重症监护室 ICU。
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上周四，安大略省政府宣布 “紧急刹车” ，从 4 月 3 日开始实行为期 28天的再封锁，采取更严格的限制。
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魁省
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与此同时，魁北克省的卫生部长克里斯蒂安·杜贝（ChristianDubé）也对魁省一些地区的医疗保健系统表示担忧，他说尽管蒙特利尔避免了重返锁定状态，但该地区仍处于 “压力之下”。
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他在推特上写道：
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我们医院的情况令人担忧， 重症监护室的情况很脆弱。
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根据魁省政府的统计，截止到本周一（ 4 月5日），魁北克省的新冠住院人数为 503 人，其中 123 人在重症监护病房。
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萨省
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在萨斯喀彻温省，进入重症监护病房的新冠患者人数本周一 （4 月5日）达到最高。
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截至到本周一，萨斯喀彻温省共有 195 人因 COVID-19 住院，其中进入重症监护病房（ICU）的患者有 47人。
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（CBC）
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