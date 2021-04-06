加拿大自由党和新民主党收集党员意见，准备召开全党大会

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加拿大联邦政坛的两大政党，自由党和新民主党都将在几天后召开一年一度的全党代表大会。两党在刚刚过去的长周末完成了提案收集。这些由各地党员建议的提案当中有些会正式成为竞选纲领，最后作为法案被提交到众议院，有些会让党领袖感到左右为难.但是不论命运如何，它们确实反映出并在某种程度上决定了一个党的政策底色。

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自由党收到了三十多份政策提案，其中包括全民基本收入保障和全民药品保险。全民药保这一条，实际上过去早已提出过，而且被全党大会正式通过，但是却没有进一步成为法案。Radio-Canada的议会事务记者诺埃尔（Christian Noël）说，这类还魂提案，实际上也是就未竟目标对党领袖的一种提醒和催促。

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诺埃尔认为，自由党这次收到的议案当中最值得注意的是关于环保和绿色产业的，例如减少对石油工业的投资。这些提案看似平常，但却再一次提醒公众，虽然自由党自认热心环保，但是实行的政策却未必都是绿色的。它们也会在自由党内部支持发展能源工业的一派和主张加强环境保护的一派之间引起争执。过去已经发生过自由党议员团和内阁因一个阿尔伯塔省油砂矿开采项目发生分歧的事。但那一次由于开发商退出，使党领袖特鲁多免去了在两派之间站边拍板的尴尬。

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新民主党提案之一：十亿加元以上的收入应全部纳税

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在加拿大政坛的政治光谱上，新民主党的立场比自由党更偏左。诺埃尔说，从这次的提案来看，党领袖辛格（Jagmeet Singh）正在受到基层党员的压力，可能被推向更左方。提案中至少有三项是与富人所得税有关，其中最引人注目的一项是建议对十亿加元以上的收入征收百分之百的个人所得税。如果这项提案成为法律，加拿大将从此没有年收入超过十亿加元的富人。

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另外两项关于富人所得税的提案是设立“财富税”和对逃税行为采取严厉措施，包括没收未交税的收益和判刑。

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劳工权益方面的提案：最低工资，带薪病假

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新民主党基层提出的关于劳工权益方面的提案包括基本收入保障；把最低工资的联邦标准提高到每小时15加元或20加元；让所有受联邦劳动法管辖的员工享受至少每年7天带薪病假，在发生大规模流行病时再加14天；把强制性加班定为违法，把每周工作时间减少到32小时，等等。

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在社会议题方面，有新民主党成员提出汽车工业国有化，以便加速电动汽车转型，还有人提出拆除全国各地所有的前总理麦克唐纳的雕像，禁止警方在公共游行集会中使用胡椒喷雾器，等等。

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诺埃尔说，也许是发现加拿大年轻人对特鲁多的失望，辛格一段时间以来非常重视争取他们的支持。从这次的提案中可以看到来自左翼年轻人的更激进的立场。但辛格面临的挑战是在他们和年纪更大、立场比较温和的党内同仁之间找到平衡，并且让选民感觉新民主党是一个可以信赖的“候补执政党”，而不是只管抗议和提一些没有可行性的主张。

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（RCI avec Radio-Canada, Tout un matin, CBC News, David Thurton, Olivia Stefanovich)

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