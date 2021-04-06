半裸照片和大学徽记：魁北克大学无限期推迟针对一名本校学生的法律行动

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星期二（4月6日），魁北克大学蒙特利尔分校（UQAM）原本应该和一名该校女生为她的几张照片对薄公堂，但是却在开庭前夕决定无限期推迟针对她的法律行动。

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艾莱娜.布德罗（Hélène Boudreau）是UQAM视觉艺术专业的学生。她二月底在几个社交媒体上发了几张自己的照片，其中包括需要付费订阅的成人网站Onlyfans。至少在其中一张照片上能看到她半裸的胸部和UQAM的徽记。

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校方发现后，三次要求布德罗删除照片，被她拒绝后提出法律诉讼，要求她赔偿12万5千加元，理由是让UQAM徽记出现在成人网站上损害了学校的名誉。

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这起诉讼在几天前被曝光后，一些该校学生和校友发起了支持布德罗的活动，纷纷拍下“半裸+校徽”的同类照片发到社交媒体上。她们认为，女性对自己的身体有自主决定权，学校的做法是对布德罗的无理打压。更讽刺的是，UQAM一直为自己在性工作者权益保护方面的研究建树感到自豪。

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在她们的压力下，校方决定搁置诉讼，改为寻求庭外和解。目前双方的律师正在进行谈判。

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（Radio-Canada，Olivier Lefebvre）

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