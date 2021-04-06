抗疫成功：澳大利亚和新西兰率先实现无需检测隔离的双向自由行

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新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）星期二（4月6日）宣布，自4月19日开始，澳大利亚公民将可以不经隔离自由入境探亲或旅游。由于澳大利亚绝大部分的州都已经允许新西兰人自由入境，新西兰政府的决定意味着澳新两国成为新冠疫情中最早互相开放边境、但继续对其他国家关闭的“泡状旅游区”。阿德恩说，这标志着新西兰的抗疫和复苏进入了一个新阶段。

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澳洲航空公司和新西兰航空公司表示将把两国之间的航班回复到疫情前70%的水平。在疫情开始前的2019年，新西兰的入境旅客有40%来自澳大利亚，他们为新西兰经济带来相当于23亿加元的收入。

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有将近57万生活在澳大利亚的人出生在新西兰，占澳大利亚总人口的2.3%。两个国家都有效地控制住了新冠病毒。澳大利亚全国今天新增8起病例，新西兰过去一周来平均日增4起。

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加拿大今天新增4304起病例，其中大部分集中在安大略省和魁北克省。

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（Thomson Reuters，CBC News）

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