新冠变异病毒快速传播引担忧, BC 省病例大增

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

卫生专家们对加拿大不列颠哥伦比亚 ( BC) 省变异病毒的传播速度越来越感到担忧, 担心这可能会导致 BC 省的医院不堪重负。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省的医生们说，他们现在看到越来越多 20-50岁 的新冠患者被送入重症监护室, 而在疫情的第一年，症状严重的主要是老年人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚省新西敏 (New Westminster) 市皇家哥伦比亚医院 (Royal Columbian Hospital) 的吉哈尔德·达罗扎 Gerald Da Roza 医生说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们的确知道新增病例中有很多变异病毒病例, 变异病毒确实是一种更易传播的毒株，而且使患者的病情更重. 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着表示，过去几周来该医院重症监护病房（ICU）的患者人数增加：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有人说这是 15 年来我们医院最忙的时候。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

P1 变异病毒病例翻倍

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省目前最为担忧的是最早在英国发现的 B117 变异病毒和在巴西发现的 P1 变异病毒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）本周一 (4 月 5 日) 说，到目前为止，这两种病毒造成的病例主要集中在弗雷泽卫生局 (Fraser Health) 管辖地区 和温哥华沿海卫生局 (Vancouver Coastal Health) 的管辖地区 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这个复活节长周末，P1 变异病毒的病例数量几乎翻了一倍。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还确认重症监护病房（ICU）面临压力，尤其是在北温哥华的皇家哥伦比亚医院 ( Royal Columbian Hospital) 和狮门医院 ( Lions Gate Hospital)。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

P1 的蔓延 “令人担忧”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全世界的流行病学家现在都认为 BC 省是 P1 变异病毒的一个热点传播区，P1 毒株正在巴西大肆泛滥，巴西是 COVID-19 疫情重灾区，已经有超过 300,000 人因新冠死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国华盛顿市的流行病学家和卫生经济学家埃里克·菲格-丁（Eric Feigl-Ding）医生说，P1 在 BC 省社区的迅速蔓延 “令人担忧”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，P1 变体的传播能力是普通冠状病毒的两倍以上，初步数据表明它可导致更高的死亡率，而且更容易感染年轻人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

埃里克·菲格-丁是美国科学家联合会 (Federation of American Scientists) 的资深研究员，他在几周前就把加拿大 BC 省与美国佛罗里达州的病例进行了比较，并发出了警告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

B117 和 P1

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大卫生部的数据，BC 省在 3 月 22 日有 84 例变异病毒病例, 4 月 1 日增加到 379 个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一（4 月 5 日），BC 省卫生部长阿德里安·迪克斯说，BC 省的变异病毒病例已经达到 588 例，主要由两种变异毒株引起：B117-373 和 P1-215 。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

BC 省皇家哥伦比亚医院 (Royal Columbian Hospital) 的吉哈尔德·达罗扎 Gerald Da Roza 医生表示，这是一场接种疫苗和病毒的 “赛跑”，更快接种疫苗有助于遏制年轻人的被感染趋势。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

B.C. 省表示，从今天 （ 4 月 6 日）开始，所有 1950 年以前出生的人都有资格接种第一剂疫苗。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

吉哈尔德·达罗扎医生敦促人们保持警惕，避免让变异病毒得逞。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

大家要继续坚持几个月，要对局势保持头脑清醒。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada