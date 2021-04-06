木材价格猛升给加拿大狂热的房价火上浇油

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在一年多来建筑木材价格不断飙升的情况下，加拿大住房建筑商不得不随之提高新房建造价格。一个2500平方英尺正常规模的住房仅木材价格的上升就让建房成本增加了3万加元。

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加拿大建筑木材市场2乘4板材的价格从COVID-19病毒肺炎疫情前每千板英尺550元飙升到现在的1400加元，差不多是三倍于疫情前的价格。

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住房装修承包商Dave Kenney说他的一个客户疫情前把在后院建一个新木制阳台和新木栅栏的装修项目交给他做，由于一些原因这个项目被拖到疫情后才开工，结果他购买所需木材的费用翻了一番。

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加拿大和美国建筑木材价格狂飙的原因主要是COVID-19病毒肺炎疫情。首先是疫情让不属于必要行业的木材加工厂停工了几个月的时间；其次是疫情下许多在家里上班的加拿大人或者是小房换大房、或者对现有住宅进行装修，这增加了对新房的需求和对装修改造的需求。

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专家们认为，COVID-19病毒肺炎疫情导致了加拿大民众购房选择的基本性改变。住公寓楼 的房主想换到独立房居住，住小房子的房主想换到大房子居住，在大城市居住的人想换到比较远的郊区或者是小镇去居住。因为加拿大大城市的房价已经昂贵得超出普通打工族的负担能力，小城镇的房价才让打工族们相对来说比较能够承受。

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RCI with Peter Armstrong · CBC News

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