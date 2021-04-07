今年春季异常暖和，魁北克省枫树糖农场好收成

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的魁北克省是世界上枫树糖浆的主要生产地，今年春季的天气异常温暖，魁北克省圣劳伦斯河下游地区和加斯佩地区 （Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie） 的枫树糖农场都预计今年的收成将会创纪录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

圣劳伦斯河下游和加斯佩地区枫树糖浆生产者联盟的主席贾斯汀·普洛德（Justin Plourde）说，今年的生产条件相当完美，夜里有霜冻，然后白天温度升高，促进了枫树汁液的流动和产量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

枫树收集汁液的季节每年春季持续 4 到 6 周，贾斯汀·普洛德说，在正常情况下，圣劳伦斯河下游地区整个季节内每棵树上每只收集龙头的采集量为 3 – 3.5 磅，但今年不同，两天内一只龙头就能收获大约半磅枫树汁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但他同时表示，汁液多也意味着其中的糖含量较低， 就是说生产商今年将需要用更多的汁液来熬制枫糖浆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情对枫糖小屋的冲击

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每年的 3 月中下旬，魁北克省枫树糖农场附带的餐馆，也叫 “枫糖小屋”， 都会对外开放，让人们品尝枫树糖特色餐，但新冠疫情导致这些餐馆不能开放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这种情况下，枫树糖餐馆的业主们不得不发挥创造力，推出新产品，包括枫树糖产品食物篮等，人们可以在网上购买，自己取货或要求送货，其中的枫树糖爆米花等食品大受欢迎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，魁北克省于今年二月启动了 ”枫糖小屋“ 的网上平台，人们可以从这个平台购买各类枫糖产品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世界上四分之三枫糖浆来自魁省

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据魁北克省枫糖浆生产商协会的数据，2020年，魁北克省总共生产了 1.75 亿磅枫树糖浆，占全世界枫糖浆产量的 73％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该协会主任西蒙·特雷潘尼尔（Simon Trépanier）表示，粗略地说，世界四分之三的枫糖浆是在魁北克省生产的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，虽然有疫情，2020 年的枫糖浆出口创了纪录，新冠疫情把大家 “关” 在家里，很多人自己做饭，烹调时用天然的枫糖浆作为甜味剂，所以，疫情中枫糖浆的销售量反而增加了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada, CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada