利息率实际上并不全由中央银行人为掌控

史上超低的低利率环境是让加拿大房地产市场连年火热的主要原因之一，但同一事情的另外一面却是，如果利息率转而走高则房地产市场会受到沉重打击。
那么利息率是否会走高呢？
在COVID-19病毒肺炎疫情下加拿大和美国的中央银行都采取了维持央行贴现率在史上超低水平、同时大手笔在债券市场购买债券的量化宽松政策，说得通俗点就是海量提供钞票。
量化宽松政策可以同时起到两个作用，一是给市场提供流动性，二是压低债券收益率、也就是实际利率。
在没有通货膨胀的正常情况下，美联储和加拿大中央银行的这一量化宽松政策是有效的。但如果金融市场感觉通货膨胀要抬头，则量化宽松就无法继续压低金融市场实际利率；不管中央银行怎么保证不会加息，金融市场自己就会把利率拉起来。
具体表现就是债券收益率上升。最近一段时间国际金融市场和股票市场的动荡下跌就是因为美国十年期国债的收益率连续突破市场的预期，一升再升。
反映到房地产市场的情况就会是，虽然中央银行继续维持史上超低利息率，但商业银行提供给购房者的房贷利率却会开始上升，因为商业银行是从债券市场筹集资金发放房屋贷款的。
加拿大人已经有近四十年的时间没有吃过恶性通货膨胀的苦头了。越来越多的经济专家认为过去几十年的价格平稳时代似乎快要结束了，依据是过去几十年来政府债务快速增长、过去十几年来世界主要国家的中央银行都在海量提供钞票、而加拿大消费者负债达到了史上最高水平。
盛宴狂欢之后总要回归现实，面对不可避免的经济调整。
RCI with Don Pittis · CBC News
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