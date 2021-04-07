加拿大温哥华加人冰球队25人确诊感染新冠病毒，比赛取消

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温哥华加人冰球队(Vancouver Canucks) 又有三人病毒检测呈阳性，使该队确诊人数达到25人，其中有21人是球员，4人是工作人员。他们感染的是变种新冠病毒，但具体是哪一种毒株还需进一步检测。

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前锋格代特（Adam Gaudette）上星期二第一个被确诊。一天后，北美冰球联盟NHL宣布取消加人队与卡尔加里火焰队定于本周六的比赛。目前该队所有球员、教练和工作人员都已隔离。

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加人队医生发布的公告说，这次群聚性感染残酷地表明，新冠病毒即使在年轻健壮的运动员当中也能快速传播并造成严重后果。

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在魁北克省会魁北克城，一家健身房因没有严格遵守防疫规定造成群聚性感染。到星期三（4月7日）下午为止，该健身房的会员和工作人员当中已有195人确诊，一人死亡。其会员又在各自的工作场所把病毒传给了至少224人。死者是一名40岁的男性，无病史。

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（RCI avec Radio-Canada, Marie-Maude Pontbriand， Alain Rochefort）

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