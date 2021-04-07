多伦多所有中小学星期三关门上网课

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多伦多市的所有中小学星期三 （ 4 月 7日）关闭校园，改为网课。

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多伦多市政府在周二的新闻发布会上宣布了这个决定，中小学的校园停课令从 4 月 7 日持续到 4 月 18 日。

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安省的学校从 4 月 11 日至18 日放春假，所以，上述措施意味着学校只暂时停止校园授课三天，即 4 月 7 日 到 9 日，春假后有关卫生当局将根据情况进行评估，以决定是否有必要延长这一措施。

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多伦多市长约翰·托里（John Tory）发表了另一份声明， 他说：

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希望多伦多公共卫生当局、所有医疗保健合作伙伴、校务委员会和全省都能够与我们一起迅速采取行动，使第三波疫情得到控制，以便我们可以重新开放学校，尽快恢复校园面对面的学习。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周一 （4 月 5日），安省皮尔（Peel）地区的卫生官也发出了校园停课指令。

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省政府看法不同

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然而，安省政府在这个问题上有不同看法，在星期二下午的新闻发布会上，安大略省长道格·福特（Doug Ford） 重申学校是安全的，必须继续进行面对面的学习。

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安省的教育部也通过邮件表示，数据显示，在疫情期间学校一直保持了安全，在第三波疫情中，由于我们采取了强有力的安全措施和大力投资，使 98.7％ 的学校维持开放，在关闭的学校中，有 30％是由于人手不足，而不是因为爆发或传播了 COVID 病毒，而且，在加拿大19 岁以下的年轻人中，安大略省是感染率最低的之一。

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（Radio-Canada）

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