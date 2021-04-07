安大略省宣布全省进入紧急状态，已连续五天日增新冠病例逾三千

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安大略省政府星期三（4月7日）宣布全省进入紧急状态，封禁措施包括在全省范围内实行居家令和关闭非必要商店。该省一周前宣布的防疫隔离措施引起公共卫生专家和一线医生的强烈批评，他们认为这些措施过于温和，不足以遏制来势汹汹的第三波疫情。新规定实行四天后，省长福特终于让步，召集内阁会议制定更严格的措施。

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从星期四凌晨开始实施

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从4月8日零点开始，全体安大略省民众被要求除买菜、去医院、上班和在家附近运动之外不要出门。食品店、药店和园艺商店照常开门，但顾客人数受到限制。非必需品商店只能提供送货和门口取货服务，大型仓储式商场只能出售食品和药物等必需品。电子通讯产品商店、眼镜店和出售、租赁、修理机动车辆的商店需要提前预约。

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学校和托幼服务是否开放需遵守各地区卫生局的规定。

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星期三，安大略全省新增3215起新冠病例，为年初第二波疫情高峰以来的最高纪录。该省的每日新增新冠病例已经连续五天超过三千，一周平均日增病例、住院人数和重症监护室收治人数屡破记录。

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好消息是，安省的每日接种疫苗人数也创了记录。昨天全省共有10万4382人接种疫苗。

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福特在昨天的新闻发布会上仍然为他上个星期宣布的措施辩护，称在全省实行隔离措施是巨大的努力。他批评那些在复活节长周末去购物中心闲逛的人。虽然上星期宣布的措施并没有关闭购物中心，但他对那里出现的人潮表示非常不满。

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这是安大略省在新冠疫情开始后第三次实施紧急状态。

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（CBC News， Radio-Canada）

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