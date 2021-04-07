火热！多伦多平均房价过百万

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加拿大最大城市多伦多的房价再次打破记录，平均房价突破百万加元达到1百零9万7千5百65加元的历史最高点。

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这意味着打工族想在大多伦多地区买房只凭借自己的薪水是越来越困难的事情。

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多伦多地区房地产部门的统计数字显示，今年三月份与去年三月份相比，住房成交量从7945套猛增到15652套，增加幅度达到97%。

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不过，去年三月份是COVID-19病毒肺炎疫情下加拿大全国各地开始关闭非必要经济活动的时候，房地产销售量出现了非正常暴跌。

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加拿大房地产市场专家们指出，史上超低利率和民众对经济复苏的信心是助长加拿大许多地区房地产市场量价齐飞的主要原因。

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一些经济专家再次对加拿大房地产市场泡沫化发出警告，认为如此昂贵的房价已经超出了普通民众的购房能力、是不可持续的。

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