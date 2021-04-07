研究显示三分之一新冠患者在痊愈后出现心理问题和神经性疾病

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《柳叶刀神经病学》星期三发表的一份研究报告说，34%的痊愈新冠患者在感染后的六个月内出现心理问题或精神科疾病，这个比例在接受过急救的已痊愈重症患者中高达46%。

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研究人员分析了23万6千多名痊愈新冠患者的病历。这是迄今为止同类研究中规模最大的。报告说，痊愈新冠患者当中有17%出现焦虑症状，14%出现情绪问题。这两种情况是最普遍的。另外，还有比例较小的新冠患者在痊愈后患了中风（2.1%），脑出血（0.6%）和痴呆（0.7%）。

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但是在已痊愈的新冠重症患者中，这几个比例要高得多：在感染后的六个月内，有7%的人中风，2.7%的人患脑出血，将近2%的人出现痴呆症状。

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研究人员还分析了10万流感患者和23万6千呼吸道感染患者的病历。他们发现，新冠患者痊愈后出现心理问题和神经科疾病的几率比流感患者高44%，比呼吸道感染患者高16%。

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报告撰写者之一、伦敦大学的罗杰斯医生说，不行的是，痊愈新冠患者面临的许多心理问题和神经科疾病是慢性的或复发的。这意味着新冠疫情给医疗系统造成的压力和影响还将持续很多年。

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（AFP，Radio-Canada）

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