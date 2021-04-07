蒙特利尔一名 16 岁新冠患者死亡

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加拿大广播公司报道说，一名 16 岁 COVID-19 患者在蒙特利尔市去世 。

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蒙特利尔市 Sainte-Justine 儿童医院的发言人说，一名 16 岁患者死于 COVID-19 并发症。

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医院没有透露有关这名患者的其他细节，只说这名患者是于本周六 （ 4 月 3 日）在医院去世的。

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魁北克省的法语私立电视网 TVA 最早报道了这个消息。

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加拿大广播公司报道说，据信这是魁北克省死于新冠的最年轻患者，2020 年夏季，魁北克省有一名 19 岁的患者死于新冠。

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（CBC）

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