保守党：若当政会查加拿大应对疫情失误问题

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加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖奥图尔抨击特鲁多的自由党政府不但对COVID-19病毒肺炎疫情事前没有准备，而且在疫情开始后反应缓慢、进退失据；承诺保守党若上台执政会对联邦政府应对新冠病毒肺炎疫情失误的问题进行调查，以避免类似的问题再次发生。

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奥图尔举例说，COVID-19病毒肺炎疫情刚开始时特鲁多政府无视医学专家们的警告、淡化新冠病毒的传染力，放任口罩、手套和防护服等医疗防护用品的库存被快速消耗而没有提早采购补货，没有及时关闭边境口岸以阻断疫情进口，没有尽早实施新冠病毒快速检测措施，没有尽早采购疫苗、结果是加拿大在获得疫苗方面落在其它西方国家的后面。

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奥图尔对特鲁多自由党政府的抨击有些是根据三月份加拿大总审计长发表的审计报告。

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加拿大总审计长在其审计报告中指出，虽然在过去二十年中专家们多次警告会发生全球性传染病疫情、要求建立快速反应防疫机制、联邦政府也拨出了相应的资金，但加拿大联邦公共卫生局面对COVID-19病毒肺炎疫情仍然严重缺乏准备。

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RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

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