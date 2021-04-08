加拿大各省加紧疫苗接种，但有专家担心变种新冠病毒的蔓延速度更快

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星期四（4月8日）安大略省新增病例又一次超过三千，与此同时该省的每日疫苗接种人数也打破最高纪录，接近十一万人。在邻省魁北克也是同样情况，一方面是日增病例节节上升（周四为1609例），另一方面，疫苗接种在同一天扩大到55岁以上人群。

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这是一场疫苗接种人数和病毒传播速度之间的比赛。现在，眼看第三波疫情被变种病毒推波助澜，一些公共卫生专家开始担心加拿大正在输掉这场比赛。阿尔伯塔大学的流行病专家阿萨迪（Leyla Asadi）在接受CBC采访时说，我们一直希望跑在病毒前面，在第三波疫情来袭之前让所有人接种疫苗，但是这个目的没有达到。

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目前最具威胁性的新冠病毒变种主要有三种：首次在英国被发现的B117，首次在南非被发现的B1351和首次在巴西被发现的P1。加拿大目前是全世界极少数同时出现程度相当严重的三种病毒传播的国家之一。

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这三个新冠病毒变种传染性更强，重症率更高。目前加拿大已有超过一万五千人感染病毒变种，其中绝大部分是B117。P1病例虽然目前不到一千，但是在过去一个星期里翻了一番，主要在BC省、安大略省和阿尔伯塔省。另外在魁北克省、安省和BC省共有两百多例B1351感染。

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一些流行病专家说，现在变种病毒传播的势头超过了疫苗接种的速度，加上此前一些省份过早放松防疫规定，导致新冠患者重症率和死亡率上升。而且和前两波疫情相比，重症患者中出现了更多的中年人和青年。

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变种病毒恐影响疫苗有效性

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现在专家们也不知道三种病毒“相聚”会出现何种情况。另一个问题是疫苗有效性。加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）说，疫苗对P1等变种病毒是否有效将直接影响加拿大是否能控制住第三波疫情。目前包括巴西在内的其他国家还没有这方面的统计数据。如果P1在加拿大继续传播，我们倒有可能填补这个空白。她已经要求各省的公共卫生部门收集关于P1是否能逃逸免疫反应的信息。

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引起谭咏诗和其他专家警惕的是，一名新冠患者在痊愈后再次感染。这似乎是一种被称为E484K的病毒基因突变造成的。但是到目前为止这样的病例非常罕见，也没有足够的科研数据证明P1等变种病毒因这种基因突变产生免疫逃逸。

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魁北克省目前接受60岁以上人群的疫苗接种预约。如果接受阿斯利康疫苗，55岁以上的人和有慢性病的人从星期四起可以无预约接种。许多人今天一大早就去排队，几个疫苗接种站门口都排起了长龙。

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公共卫生官员呼吁加拿大人不要出门旅行，严格遵守防疫规定，并尽快接种疫苗。

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（RCI with CBC News, Adam Miller， Radio-Canada, Thomas Gerbet)

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