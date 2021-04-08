加拿大联邦政府反歧视战略被批忽视亚裔

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加拿大亚裔移民维权组织要求联邦政府修改其反歧视战略，以更有效的反击越来越严重的针对加拿大亚裔人口的种族歧视问题。

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设在加拿大最大城市多伦多的Chinese and Southeast Asian Legal Clinic执行主任Avvy Go指出，加拿大政府推出的反歧视战略明确提到要反对歧视黑人、歧视土著人、歧视犹太人和歧视伊斯兰信徒的问题，但却没有提歧视亚裔人口的问题；这是一个明显的缺陷，需要加以修改。

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特鲁多的加拿大联邦自由党政府在2019年推出了反种族歧视战略，在三年中拨款4500万加元用于反种族歧视项目，并在2020年秋天承诺两年内再拨款5千万加元。

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自COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大开始泛滥以来，亚裔人口被公开谩骂、受到暴力袭击的事件大幅度增加。

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根据Chinese Canadian National Council今年3月份发表的报告，在2020年3月10日到2021年2月28日期间，向两个反歧视维权网站COVIDRacism.ca和elimin8hate.org报告成为歧视亚裔行为受害者的事件至少有1150起。

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在华人聚集的城市温哥华，警方收到的针对亚裔仇恨犯罪行为的报案数量从2019年的12起猛升到2020年的98起，飙升了717%。

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RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

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