安省怀亚迅大学法学院以黑人政治家名字命名

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位于加拿大多伦多市的怀亚迅大学Ryerson University法学院将以Lincoln Alexander的名字命名，以表彰他对加拿大社会做出的开拓性贡献。

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Lincoln Alexander是加拿大联邦议会的第一位黑人议员、是加拿大联邦政府第一位黑人部长、也是安大略省第一位黑人省督。

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他的名字已经被用来命名街道Lincoln Alexander Parkway，每年的1月21日也以他的名字命名，现在怀亚迅大学将在今年5月6日正式以他的名字来命名法学院。

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Lincoln Alexander1922年在多伦多出生，在第二次世界大战中在加拿大空军服役，二战后在安大略省哈密尔顿市落户，在麦克马斯特大学法学院毕业。

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Lincoln Alexander在加拿大联邦保守党旗下从政，在1968年到1980年期间当选为联邦议会议员，在1979年出任联邦政府劳动部长，在1985-1991年期间担任安大略省省督。

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Lincoln Alexander在2012年10月19日去世、享年90岁。

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