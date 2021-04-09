担心泡沫：加拿大准备严格房贷压力测试

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加拿大金融监管机构准备严格对申请房贷购房者还贷能力的压力测试，把压力测试的利率标准定在现行5年期商业银行房贷利率加2%的水平。

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加拿大目前几大商业银行的贴出的5年期房贷利率是4.79%，但讨价还价后能把实际的房贷利率砍掉一半。

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如果向银行借30万加元、利率2%的房贷，每个月要向银行付1270加元的房贷供款。而如果使用银行贴出的4.79%房贷利率，则每个月房贷供款猛升到1709加元的水平、升幅差不多35%。而如果使用5.25%的压力测试利率，则每个用的房贷供款要达到1788加元。

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提高房贷压力测试所使用的利率标准意味着通过银行房贷压力测试的房贷申请者的数量会减少，能够借到的银行购房贷款数量会减少，综合来说会起到缓解房价上升压力的作用，减少购房者在银行利率上升时无力负担房贷供款的风险。

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加拿大金融监管机构给有关各方1个月的时间对这一提高房贷压力测试标准的计划发表意见，并准备在6月1日开始提高房贷压力测试所使用的利率标准。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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