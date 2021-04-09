英国女王的丈夫菲利普亲王逝世，享年99岁

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英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王星期五（4月9日）逝世。他再过两个月将满一百岁，是有史以来最长寿的英王配偶。白金汉宫发布的讣告说：“女王陛下沉痛宣布她挚爱的丈夫、菲利普亲王殿下、爱丁堡公爵去世。”加拿大总理特鲁多在今天上午的新闻发布会开始时代表加拿大政府向女王和王室表达了哀悼。

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菲利普亲王一生中访问加拿大七十多次，与加拿大军队以及青少年公益组织联系密切。但是他近年来已逐渐退出公众视野，2017年更是正式卸下所有王室公务。他在八十岁那年的一次采访中表示，他认为自己已经履行了应尽的职责，今后希望多留点时间给自己，少些责任，少些东奔西跑和“没话找话说”的场合。

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女王继位半个多世纪来，菲利普除陪伴妻子露面和出访外，还单独出席过两万多次活动，发表过五千多次演讲。他是将近八百个团体和机构的名誉主席或赞助人，自1953年起担任加拿大皇家军团第三营的名誉营长。2013年4月，他最后一次访问加拿大，在多伦多参加该营的一次庆典活动。也是在这次访问期间内，他被授予加拿大勋章。

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与含蓄寡言的女王相比，菲利普亲王发表意见较多，且言论经常被视为政治不正确，引起争议。他的一些玩笑被指责有种族主义或殖民主义色彩。他也被指偏疼女儿安娜，干涉儿子查尔斯王子的婚姻，强迫后者迎娶戴安娜，造成一场失败的婚姻。

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菲利普亲王出身于希腊和丹麦王室，幼时随家人从希腊流亡，在法国和英国等地长大。他18岁加入英国海军，二战期间先后在英军地中海舰队和太平洋舰队服役并立功。与此同时他开始与当时年仅13岁的伊丽莎白公主通信。1947年两人结婚。公主在1952年继位成为伊丽莎白二世后，他作为英王配偶必须放弃海军生涯和自己原先的王子头衔，成为爱丁堡公爵和那个在公开场合永远走在女王侧后方两步的男人。两人的婚姻超过七十三年。下个月，女王也将年满95岁。他们有三个儿子，一个女儿，八个孙辈和十个重孙辈。

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2002年，女王在一次庆祝她登基五十周年的典礼上罕见地公开评论自己的丈夫，称他是自己几十年来的力量和支柱。“他为我和他的所有家人，为这个国家和许多其他国家所做的超出他说出的和我们所知道的。”

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菲利普亲王过去几个月身体状况不好，经常出入医院，3月初做了心脏手术，刚刚回到温莎城堡不久。因此白金汉宫今天的讣告并不令人意外。

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加拿大议会大厦等政府机构下半旗为菲利普亲王致哀。根据他的遗愿，温莎城堡圣乔治教堂将为他举行军人葬礼，没有遗体瞻仰仪式，也不举行国葬。

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（RCI with CBC News，Janet Davison，Radio-Canada)

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