女王丈夫菲利普亲王的葬礼将在4月17日举行

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英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王的葬礼定在4月17日举行，将是皇家葬礼而非国葬，而且不对公众开放，但会有电视直播。

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菲利普亲王星期五逝世，享年99岁。为他举行葬礼的地点将是温莎城堡的圣乔治教堂。

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白金汉宫表示，英国王室葬礼虽然早有计划和惯例，但在COVID-19病毒肺炎疫情下葬礼的一些内容和细节不得不做出修改，但仍然符合菲利普亲王生前的愿望。

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白金汉宫强调，葬礼会遵守英国政府制定并实行的COVID-19病毒肺炎防疫措施。

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白金汉宫还证实，居住在美国的哈里王子将参加葬礼，王子妃梅根由于怀孕而遵医嘱无法进行长途旅行。

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菲利普亲王生前多次陪伴英国女王到访加拿大。英国女王是加拿大礼仪上的国家元首。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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