抗议疫苗不平等：环保少女抵制UN气候会议

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瑞典环保女孩Greta Thunberg4月9日表示，她将不会出席定于11月份在苏格兰举行的联合国气候会议、以抗议在COVID-19病毒疫苗问题上国与国之间严重的不平等问题；并呼吁联合国推迟举行苏格兰气候会议。

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曾经的环保少女、现在已18岁的环保女青年Greta Thunberg在推特上说，不平等和气候方面的不公正已经是地球环境危机的焦点，如果一些国家的代表由于得不到疫苗而无法参加苏格兰联合国气候会议，则地球环境危机会进一步恶化。

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Greta Thunberg抨击那些拥有疫苗资源的国家不愿意与贫穷国家分享疫苗的态度，指出不少国家已经在给自己年轻健康的人口群体注射疫苗，却坐视不顾南部贫穷国家高危人口群体和一线工作人员得不到COVID-19病毒疫苗的问题。

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非洲、拉丁美洲、加勒比海、太平洋岛国、亚洲和中东地区的欠发达国家常常受到饥饿、传染病、战乱、地球变暖多重危机的困扰。

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