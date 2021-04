雪上加霜：波音737MAX又出现电气系统问题

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国波音飞机制造公司告诉其16个民航公司客户说,他们购买的一些波音737MAX客机的电器系统可能在制造过程中有安全隐患,需要检查确认没有问题后才能恢复使用。

这16个民航公司中包括加拿大的西捷航空公司。西捷公司说其机队14架波音737MAX飞机中有一架属于可能有电器系统安全隐患问题的飞机,这架飞机已经被停飞等待检修。

加拿大最大的民航公司加航说,波音公司已交付给加航的波音737MAX飞机都不在问题飞机的清单上。

美国西南航空公司58架波音737MAX机队中有30架飞机受电器系统安全问题的影响而被停飞。美国航空公司41架波音737MAX飞机中有17架被停飞。美国联合航空公司的30架波音737MAX客机中有16架受到影响而停飞。

两、三年前波音公司的737MAX客机在短时间内出现两架客机坠毁的事故,这种型号的客机2019年3月在世界范围内被停飞,随后进行的事故原因调查认定是波音737MAX自动驾驶软件的问题。

RCI with The Associated Press、CBC News

