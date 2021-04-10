音频社交平台Clubhouse引进付费功能，希望吸引更多意见领袖

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曾经获得了广泛关注和流行的音频社交平台应用Clubhouse再4月5日发布了官方博客，表示将添加付费功能。这是该社交平台在扶持支柱用户上迈出的重要一步。

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这些会员付费能够帮助Clubhouse留住原来积极发言的话题发起者，同时也会吸引更多人参与。

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在博文中，Clubhouse表示，“ 随着Clubhouse的不断扩大，商业模式与创作者的商业模式保持一致对我们来说很重要 – 帮助他们赚钱并在平台上茁壮成长。”

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其他成功社交软件，例如Instagram和Tiktok采取的策略一般都是先获得海量使用者，然后通过广告获得利润。

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面对用户停滞的Clubhouse显然不能等到那一天了。这与Clubhouse的特殊社交属性也有关。Clubhouse的音频聊天室实际上是一个意见领袖式的金字塔结构，即一个主讲人+参与者+听众。

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这样的聊天室就注定了对主讲人的依赖和不能获得“去中心化式”的疯狂扩散效应。

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Clubhouse就像一个19世纪的客厅沙龙，就一个主题有召集人。然后，大家围坐在一个或几个意见领袖周围。偶尔参与，大部分时间倾听。

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这样的聊天室模式要想获得继续的扩张，就需要“影响力者 – influencer”尽快获得利益。这样他们才有留在Clubhouse并不断举办聊天室活动的动力。

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Clubhouse表示，支付功能会首先在小范围的测试组中推出。在收集反馈后改善功能，并向所有用户提供。

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Clubhouse同时表示，他们不会在支付中获得任何利益，唯一的费用是付给信用卡支付系统Stripe的使用费。

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