今年夏天加拿大人驾车游会再掀热潮

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在COVID-19病毒肺炎疫情下加拿大人将迎来第二个夏天。专家们认为，由于国际旅行仍然受到种种限制，疫苗注射正快速在加拿大展开，加拿大人会选择在国内度假，而驾车旅游会是最主要的度假旅行方式。

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虽然近来加拿大加油站的汽油价格明显上升、已经回到了疫情前的水平，但专家们认为对于需要离开家、换个环境旅游度假的加拿大人来说，油价高低不会成为影响他们开车外出旅游的因素。

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加拿大人今年夏天不会太在乎汽油价格的另一个原因是，许多加拿大人在家里上班、已经省下了大笔平常用在开车上下班方面的汽油开支。

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对于想开车度假的加拿大人来说，需要考虑的问题是开车去哪里的问题。加拿大一些省份面临严重的第三波疫情，一些省份采取的防疫措施中包括限制省际旅行的措施。

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比如，位居加拿大正中的马尼托巴省规定，所有进入马尼托巴省界的旅行者，包括返回自己住所的马尼托巴居民，必须自我隔离14天。

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RCI with CBC NewsKyle Bakx · CBC News

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