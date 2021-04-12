疫情下加拿大人出现防疫疲劳症

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在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥、加拿大人居家防疫超过1年的情况下，虽然全国大部分地区出现了第三波疫情，但不少加拿大人在心理上出现了防疫疲劳症。

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加拿大不列颠哥伦比亚大学心理学教授、”疫情心理学“一书的作者Steven Taylor指出，加拿大联邦和省级政府的强制关闭社会活动等限制性防疫措施对人们的心理健康是不利的，导致许多人出现了压抑、厌倦、躁郁症等心理疾病。

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政府领导人、卫生专家在防疫措施方面朝令夕改、立场经常变化也会增加民众的反感和不信任政府的情绪。

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参加反对戴口罩、反对封闭防疫措施的示威活动是负面情绪和负面心理的一个发泄渠道。

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好消息是，在政府放松了防疫限制措施后，绝大部分加拿大人感受的心理压抑症状会消失、至少会得到缓解。

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