赚防疫钱：美国出租车帮加拿大人躲开隔离

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经营美国水牛城飞机场出租车业务的Buffalo Limousine出租车公司在COVID-19病毒肺炎疫情的打击下生意暴跌，但最近从美国返回加拿大的“雪鸟”们却给了该公司大笔生意。

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根据加拿大政府发布的防疫法规，从外国进入加拿大的民航乘客必须在卫生机构指定的酒店隔离观察至少3天、以等待COVID-19病毒检测结果，违反规定的人会被罚款2千加元。但从陆路边境进入加拿大的旅客却不受这一规定的限制，他们只需提供新冠病毒检测证明和在自己家里隔离防疫14天即可。

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实行这样的双重标准防疫措施的一个结果是，每年到美国南部佛罗里达等阳光海岸地区过冬、被戏称为雪鸟的加拿大人，在春天返回加拿大时纷纷选择乘飞机到美加边境城市水牛城，然后乘坐机场出租车过尼亚加拉瀑布大桥边检海关进入加拿大。

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2月下旬以来突然飞到水牛城机场的加拿大“雪鸟“们让Buffalo Limousine出租车公司的生意猛增了50%。

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Buffalo Limousine出租车公司送一对夫妇到尼亚加拉瀑布加拿大一侧收费120美元，送到多伦多市中心的收费是3百美元。

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美国出租车公司的汽车在COVID-19病毒肺炎疫情期间可以在美国和加拿大边境两侧自由往返，因为他们的服务属于基本和必须服务的范畴。

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