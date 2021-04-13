加拿大出现首例阿斯利康疫苗引起的血栓病例

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魁北克省一名女性在注射阿斯利康疫苗后出现血栓，为加拿大首例。魁省卫生部通报说，这位女性目前已经从医院返家，无生命危险。她的年龄没有被透露。

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魁北克省自上周开始向55岁以上人群、一线人员和慢性病患者提供无预约阿斯利康疫苗接种。过去五天来，已有大约十万人注射了这种疫苗。该省没有在出现血栓病例后停止使用阿斯利康疫苗。医学界认为，感染新冠病毒后，出现血栓的风险增加30%。两相比较，疫苗提供的安全仍然远大于风险。

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在加拿大全国，到三月底时已有三十万人注射阿斯利康疫苗。

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同一天，美国疾病控防中心建议在进一步研究结果公布前暂停使用强生疫苗。在680万已注射这种疫苗的人当中有6名女性出现血栓。她们的年龄在18岁到48岁。

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（Radio-Canada，CBC News，Adam Miller）

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