加拿大政府与加航达成资助换服务协议

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加拿大联邦政府与加拿大最大的航空公司加航达成协议，联邦政府为加航提供资助，加航承诺为由于COVID-19病毒肺炎疫情而航班被取消的乘客退还机票钱、重开因为疫情而被取消的区域性航班、维持现有的雇员数量、把给公司高管的薪酬限制在不超过1百万加元、在使用政府低息贷款期间停止回购股票和停止支付股息。

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在星期一举行的记者招待会上，联邦政府财政部长Chrystia Freeland和交通部长Omar Alghabra证实，联邦政府将向加航提供超过百亿加元的财政资助。

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联邦政府资助的方式主要有三个。一是延长对大雇主的紧急工资补助项目，通过这个项目为加航提供59亿加元的工资补助。二是为加航提供54亿加元的低息贷款。三是拿出5亿加元购买加航股票。

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加航现有雇员1万4千8百59人，在COVID-19病毒肺炎疫情前其在册雇员人数超过3万8千人。

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RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

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