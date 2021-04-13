纽约退休基金清仓加拿大油砂矿石油公司股票

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手中掌控巨额资金的纽约州政府雇员退休基金星期一宣布，将把投资组合中持有的加拿大油砂矿石油公司股票清仓、今后不会再购买有油砂矿资产的加拿大石油公司的股票。

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拥有2477亿投资资产的纽约州退休基金是美国第三大退休基金，该基金在2020年12月宣布，在2040年将成为绿色投资基金，也就是只选择达到碳中和标准的公司进行投资。

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因为有油砂矿资产而被纽约州退休基金列入股票清仓名单的7个加拿大石油公司是Imperial Oil Ltd.、Canadian Natural Resources Ltd.、Cenovus、Husky Energy Inc.（已被Cenovus公司收购）、 MEG Energy Corp.、Athabasca Oil Corp.、和Japan Petroleum Exploration Ltd.

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但拥有大规模油砂矿石油开采能力的加拿大Suncor石油公司未被列入纽约州退休基金的股票清仓名单。

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加拿大联邦政府能源部长Seamus O’Regan星期一为加拿大石油工业辩护说，加拿大石油业的工人们，不管是从加西平原油砂矿开采石油、还是从大西洋海上油田开采石油的工人们，他们都在努力为加拿大能源行业转向低碳排放能源行业而努力工作。

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加拿大能源公司Cenovus发表声明说，该公司已经制定了在2050年实现碳中和的温室气体减排目标，要努力为加拿大落实巴黎气候协议规定的减排目标做出自己的贡献。

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RCI with David Thurton · CBC News

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