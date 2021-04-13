2020年外国间谍在加拿大活动猖獗

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加拿大安全情报局发布的2020年度报告指出，与COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥相伴而来的是针对加拿大的国际间谍活动的猖獗；加拿大面对的国际间谍活动是冷战时代之后最活跃的。

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过去一年来，加拿大反间谍机构已经多次发出警告，指出外国情报机构在重点搜集加拿大生化科技领域的商业机密，特别是利用疫情下许多人在家里工作的机会、寻找网上窃取机密信息的机会。

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此外，原来已经存在的恐怖主义活动、搜集情报的间谍活动、网络黑客袭击、外国势力干预加拿大政治活动和移民社团活动等威胁也明显上升。

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加拿大联邦议会安全和情报委员会星期一发表报告说，外国势力在用传统和非传统的方式在加拿大从事间谍活动。

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该报告举例说，中国政府2008年启动的千人计划鼓励在海外工作的华裔科学精英把他们的研究项目带到中国去做；再比如学者交换项目，这也是一个把加拿大的科技知识产权非法转移到中国的途径。

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加拿大政府投资的科技项目常常成为中国千人计划和学者交换项目关注的重点。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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