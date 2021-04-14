为什么魁北克省要求在室外活动也要戴口罩？

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更新：魁北克省政府在压力下做出让步，放松了关于户外戴口罩的规定。省长勒格（François Legault）星期三（4月13日）在脸书上表示，只有在无法始终与他人保持两米距离的户外活动场合才需要戴口罩。

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他说，和住在同一住址的人一同出行，进行高尔夫球或网球这类相距较远的活动，或者两人相距两米在公园闲坐，都不需要戴口罩。当然，不住在同一住址的情侣，和另一个家庭一起外出的独居者，或是结伴行走但保持距离的人，也不需要戴口罩。

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不过勒格也向省民提出忠告：在不确定的时候，不要冒感染的风险，最好戴上口罩。因为变种病毒传染性更强，我们应该比任何时候都谨慎。

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随着变种新冠病毒引起的病例不断增加，魁北克省政府颁布了更严格的防疫规定。从本周起在该省红色和橙黄色预警区，与他人一起进行户外活动必须戴口罩（同一住址的人可以例外），坐下时如果相距超过两米可以摘下口罩。此前的戴口罩规定一直限于室内。一项加利福尼亚大学的研究也显示，在室外感染新冠病毒的几率比室内低十八倍。

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但是麦吉尔大学化学系的气溶胶专家阿里亚（Parisa A. Ariya）在接受Radio-Canada采访时指出，风险低并不意味着零风险。事实上，在户外也发生过严重的群聚性感染。另外，研究人员也无法确定，户外感染率低是真的由于户外比室内更不容易感染，还是由于现在各地对户外公共场所聚会采取了限制措施。

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目前正在传播的B117等变种新冠病毒的传染性更强。阿里亚甚至认为相距两米以上坐在户外时也应该戴口罩。一方面人们常常忘记保持距离，另一方面，越来越多的研究结果显示，两米距离在某些情况下并不足以防止病毒传播。

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她说，人在活动的时候，例如锻炼，唱歌或者咳嗽时，病毒更容易从一个人传到另一个人。在这种情况下更要记得戴口罩和保持距离。这就是为什么魁省公共卫生专家建议，如果外出跑步，在靠近别人的时候要戴上口罩。

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加拿大是少有的同时有三个新冠病毒变种在传播的国家之一。目前在魁北克省，由变种病毒引起的新增病例已经达到70%。一方面病毒凶猛，另一方面近来天气转暖，街上和公园里人流如潮。公共卫生部门担心在户外聚会和活动的人们把保持两米距离的规定忘在脑后。

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新冠病毒主要通过空气传播

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在新冠疫情早期，病毒被认为会在物体表面存活很长时间。但是在一年多的研究后，科学界已经基本上达成共识：新冠病毒主要是通过空气传播。口罩的作用因此格外重要。多伦多大学的流行病学家费斯曼（David Fisman）说，当你和他人近距离相处（例如聊天），身在拥挤的场所或封闭的场所，都应该带上口罩。他用“三个C”来总结这三种情况（close, closed, crowded )。

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阿里亚补充说，除距离以外，接触时间和频繁程度也是造成感染的重要因素。气溶胶的扩散和二手烟很相似。你周围吸烟的人越多，你吸入的尼古丁就越多。最近的一项研究还显示，如果你和一个病毒携带者在一天当中接触数次，尽管每次时间不长，但是染病风险是会叠加增高的。

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打了疫苗也需要戴口罩

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阿里亚说，即使你已经注射了一剂疫苗，也应该继续按防疫规定戴口罩，直到大部分人口完成疫苗接种。第一剂疫苗确实能够降低重症和死亡风险，但是并不能保证百分之百安全。你仍然有可能在注射第二剂疫苗之前感染病毒。

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目前已有超过一千万加拿大人注射了第一剂疫苗，但是完成两剂疫苗接种的加拿大人还不到总人口的3%。

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（Radio-Canada, Mélanie Meloche-Holubowski）

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