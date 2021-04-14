九万留学生和外劳将获得加拿大永久居留权：加拿大设立新的移民通道

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加拿大移民部长门蒂西诺（Marco Mendicino）星期三（4月14日）宣布，联邦政府将设立新的移民通道，让九万外国临时工和留学生获得永久居留权。申请者必须目前已在加拿大，资历和学历符合要求。

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在9万名额中，外劳将占5万，其中2万名额专门留给在医疗卫生行业工作的外劳。申请者必须在加拿大医院和养老院等一线岗位工作过至少一年。留学生有4万名额，申请人必须在过去四年中毕业于加拿大的大专院校。

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移民部从5月6日起开始接受申请。

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加拿大今年计划接收40万1千名新移民。为已经在加拿大的外劳和留学生开设特别通道有助于完成这个目标。疫情中的旅行限制让许多新移民无法进入加拿大。

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（Radio-Canada）

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