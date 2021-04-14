英国退休者住美国比住加拿大能多领退休金

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如果两个领取同等钱数退休金的英国人退休后一个选择在尼亚加拉大瀑布美国一侧居住、一个选择在加拿大一侧居住，则几年后住在美国的那个英国退休者从英国得到的退休金会高于在加拿大居住的那个英国退休者。

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这是因为在美国居住的英国退休者领取的退休金每年按照通货膨胀率上调、而住在加拿大的英国退休者领取的退休金钱数是不变的。

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之所以会有这样的不同，是因为英国与美国签有退休金互惠协议，而与加拿大之间没有这样的协议。

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尽管加拿大给在英国居住的本国退休者以受通货膨胀保护的退休金，但英国政府一直拒绝与加拿大签署退休金互惠协议。

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做为英联邦成员国的加拿大和澳大利亚都有大量英国退休人员居住，而英国与这两个国家都没有签署退休金互惠协议。这意味着住在加拿大和澳大利亚的英国退休者的退休金被冻结了。

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在加拿大居住的英国退休金领取者有13万7千人。

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九十多岁的英国退休者Anne Puckridge在加拿大卡尔加里市居住，她每次看寄来的英国退休金发放通知都感到气愤，因为她每个星期得到的125加元退休金只相当于同等条件、同样年龄、但在英国或美国居住的英国退休者领取的退休金钱数的一半。

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许多在加拿大居住的英国退休金领取者由于生活困难而要依靠加拿大政府发放的社会福利金生活，这从两个方面给加拿大经济带来负面影响。一方面是加拿大每年少了好几亿加元本来应该进入加拿大的英国退休金，一方面是加拿大政府每年要为在加拿大居住的英国退休者提供上亿加元的社会福利金。

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RCI with Evan Dyer · CBC News

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