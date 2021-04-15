安大略省日增病例和ICU收治人数创新高，拟启动战地医院

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安大略省星期四（4月15日）新增4736起新冠确诊病例，目前共有659名新冠患者在重症监护病房接受治疗，两个数字均打破疫情爆发以来的最高纪录。新增死亡患者为29人，是第三波疫情以来最多的一天。

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安省助理公共卫生官雅夫（Barbara Yaffe）在今天的新闻发布会上说，日增病例在今后一段时间可能会保持同样水平，而住院患者和重症监护病房需要收治的患者人数还会继续增加。“我们的情况很糟糕。”

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省卫生部官员在接受加通社（CP）采访时表示，省政府可能会启动本月初完工的、位于多伦多Sunnybrook医院停车场的战地医院。目前该省有将近两千名新冠患者在住院治疗。

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另外，省卫生部希望在今后两周陆续把1500名老年住院患者转到该省的六百多个养老院。该省93%的养老院老人已经注射了两剂疫苗。

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雅夫说，目前省政府正在和专家讨论其他需要采取的措施。她呼吁公众继续遵守现有的防疫规定。

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在今天新增的4736起病例中有1188起在多伦多，983起在皮尔地区，526起在约克地区，342起在渥太华。其他地区的病例均在一百以上，三百以下。

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（CBC News， Radio-Canada）

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