拜登宣布美国5个月内从阿富汗撤军

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统拜登宣布将在今年9月11日之前把美国军队从阿富汗撤出,这比前总统特朗普制定的从阿富汗撤军的时间推迟了4个月。

拜登说,2001年发生的911美国受到恐怖袭击的事件不能解释为什么二十年后美国军队仍然需要留在阿富汗。

拜登说他已经是第四位任内有美国军队驻扎在阿富汗的美国总统,两位是共和党总统、两位是民主党总统;他不会把美军驻扎在阿富汗的问题推给第五位美国总统去处理,现在就是美国军队从阿富汗回国的时候。

虽然美国发动的阿富汗战争打垮了塔利班政府、击毙了911恐怖袭击行动的策划者本拉登,但一些专家担心美国军队现在撤离阿富汗等于放任塔利班武装卷土重来、重新掌权。

为期二十年的阿富汗战争让至少2200名美国军人丧生、2万名美国军人受伤,耗费美国纳税人资金1万亿美元。

加拿大军队在2011年停止在阿富汗执行战斗任务,转为只负责培训阿富汗军人。2014年3月份加拿大政府把剩下的加拿大军人全部撤出了阿富汗。

RCI with The Associated Press、CBC News

