英国举国哀悼：女王参加菲利普亲王葬礼

星期六,英国为4月9日去世的菲利普亲王举行了皇家葬礼。

菲利普亲王的葬礼属于皇家私人葬礼,在有950年历史的温莎城堡举行,不对公众开放,但通过电视直播葬礼进程。

在葬礼开始前,英国全国为菲利普亲王的逝世默哀一分钟。

COVID-19病毒肺炎疫情下英国政府采取的防疫措施,让葬礼的规模从原计划的8百人不得不被减少到30人。

为了遵守政府的防疫规定,94岁的女王伊丽莎白二世在举行葬礼的圣乔治教堂独自坐在一排座椅上。

女王的丈夫菲利普亲王去世时差一点就到了一百岁,他在三年半前辞去了代表英国王室的工作,进入退休状态。

参加葬礼的除了女王之外还有她和菲利普亲王的四个孩子和8个孙儿孙女。

辞去王室头衔选择在美国居住的哈里王子返回伦敦参加了爷爷菲利普亲王的葬礼,但妻子梅根因怀孕遵医嘱留在美国。

由于最近接受电视采访暴露王室隐私,哈里王子夫妇在英国成为争议人物。

RCI with The Associated Press、CBC News

