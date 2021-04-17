Facebook推出问答应用Hotline，混血Clubhouse和Zoom

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按照Facebook在阻击新锐社交应用的习惯打法 – 迅速模仿迭代，Facebook推出了他自己的“语音聊天室”风格应用，Hotline。与以往不同，Hotline的推出没有任何官方的宣布，而只是在已注册的等待用户中公布消息。

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Hotline目前还是一款网络应用，但已经对公众开放，只需要通过推特账号快速注册进入。

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Hotline有和Clubhouse类似的界面。主持人被突出放在听众列表的上方。这反映了这种以主要发言者/组织者为意见领袖，加上一群聆听者的聊天室结构。

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但与单纯音频社交应用Clubhouse不同的是，Hotline同步显示主要发言者的视频。提问者则被限制通过打字或者音频提问。不知道这样的设计是否是有意为之。但可以理解，众多提问者视频同时呈现在一个屏幕，如Zoom视频会议，确实会带来某种混乱。

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Facebook强调，Hotline只是一个为类似与金融和房产业服务的提问/回答应用。但我们可以把它看成是Clubhouse和Zoom视频会议的混合体。

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在对网络科技媒体Techcrunch.com的回复中，Facebook的发言人强调Hotline是一款为专业人士服务的问答应用。他说，“通过Hotline，我们希望了解交互式的实时多媒体问答如何帮助人们从专业领域的专家那里学习。同时帮助这些专业专家开发他们的业务。”

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疫情之下，远程工作需求带来的远程咨询以及在线讲座的需求激增，但十分流行的类似Zoom或谷歌的视频会议应用已经不能满足远程讲座中对规则和秩序的要求。

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由Facebook这样一个社交巨头推出的Hotline，可以说刚好处于社交和视频会议的中间地带。比视频会议随意，比社交应用正式。

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