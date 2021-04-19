四十岁及以上：安大略、阿尔伯塔和曼尼托巴三省降低接种阿斯利康疫苗的年龄标准

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从星期二（4月20日）开始,安大略省、阿尔伯塔省和曼尼托巴省的40岁及以上的人可以注射阿斯利康疫苗。此前这种疫苗只向55岁及以上人群提供。这也是加拿大免疫顾问委员会（NACI）今春早些时候建议的年龄段。

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但是加拿大卫生部星期天表示，各省可以自行决定向十八岁以上的人群提供阿斯利康疫苗接种。曼尼托巴、安大略和阿尔伯塔应声把年龄标准从55岁降低到了40岁。

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安大略省药剂师协会此前呼吁政府降低年龄标准。多伦多药剂师马塞赫（Kyro Maseh）在接受CBC采访时说，他不得不硬起心肠拒绝55岁以下的顾客，但另一方面，他还有一百多剂疫苗将在下个月过期。

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目前在加拿大其他省份，接种阿斯利康疫苗的年龄限制仍然是55岁及以上，但是魁北克省卫生部已经表示将降低年龄标准。

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阿斯利康疫苗有引发血栓风险，大约每十万人出现一例。医生们认为这种疫苗的保护作用远大于风险。因为一旦感染新冠病毒，并发血栓的风险高达30%。

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（CBC News, Samantha Beattie）

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