安省疫情严重，特鲁多呼吁其他省施以援手

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理特鲁多在刚刚过去的周末宣布将调集联邦属下的公卫、医疗人员支援安省，同时呼吁各省伸出援手。由于医疗卫生属于省政府管辖范围，联邦政府没有自己去各省调兵遣将的权力。目前已有几个加东省份和北方地区响应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去几周来，安大略省的日增病例和ICU收治人数节节攀升，不断刷新纪录。星期一（4月19日），该省日增病例为4447起，连续第六天超过四千。新冠患者的住院人数（2202），ICU收治人数（755）和用呼吸机维持生命的人数（516）均创新高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省长福特上星期五宣布了一系列更严格的防疫规定，包括延长居家令，限制聚会人数和限制跨省流动。同一天，省政府写信给其他所有省份和北方三地区请求帮助，例如借调护士。信中说，安大略省现在缺少数千名护士。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多和加拿大政府间事务部长勒布朗（Dominic Leblanc）已经与加东四省、育空地区和西北地区联系。勒布朗说，其他省和地区一直在关注安省疫情并开始讨论如何提供支援。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱德华王子岛省长德尼斯.金说，他已经要求本省公共卫生部门进行相关评估。省政府也已和爱德华王子岛大学校长及荷兰学院院长联系，请他们查询是否有临近毕业的护士专业学生可供派遣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

纽芬兰省和新斯科舍省也都已开始采取行动。纽芬兰省长弗里（Andrew Furey）在从政前是个医生，2010年海地大地震后曾前往当地参与国际救援。他说，此类工作经验让他明白，即使是小规模的支援也是会发挥作用的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多上星期五还提出由加拿大红十字会派人去疫情严重的多伦多等地区提供快速病毒检测，但被安大略省政府拒绝。特鲁多星期天再次提出这个建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省要求把两个联邦战地医院的使用期限延长。公共安全部长布莱尔（Bill Blair）星期六表示，他已经批准把使用期限延长到六月底，以增加该省医疗系统的收治能力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前安省ICU收治的患者人数已经超过任何时期。一份在医生当中传阅的ICU收治程序未定稿显示，如果需要ICU治疗的患者进一步增加，医生将根据“短期死亡风险”（即12个月内）来对患者进行优先选择。紧急程度最低的“一级甄别”优先接受短期死亡风险在80%以下的患者，二级和三级甄别标准分别是50%和30%。也就是说，在最紧急的情况下，只有一年内死亡风险在30%以下的患者才能进ICU。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们预计，如果疫情继续以同样趋势发展，安大略省将不得不在今后两周内实行一级甄别标准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, Raisa Patel, Zach Dubinsky, Terence McKenna, Joseph Loiero, Albert Leung)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada