平记录：P. Marleau打了第1767场职业冰球赛

今年41岁的加拿大萨斯喀彻温省人、San Jose职业冰球俱乐部鲨鱼队前锋Patrick Marleau星期六晚上打了他北美职业冰球联盟球员职业生涯中的第1767场比赛。

这个数字让Patrick Marleau追平了由他的前辈、另一位萨斯喀彻温省籍的北美职业冰球联盟球员、已故冰球巨星Gordie Howe创下的NHL北美职业冰球联赛打比赛场数最多的记录。

而且,除非发生意外,Patrick Marleau会在星期一晚上在拉斯维加斯打比赛时超过由Gordie Howe保持的参加北美冰球俱乐部联赛比赛场数最多的记录。

Patrick Marleau在1997年10月他18岁时开始了北美冰球俱乐部职业冰球球员的生涯。今年是他参赛北美职业冰球俱乐部联赛的23个赛季,职业生涯进球数566个,积分1196点。他曾经在2010年和2014年两次随加拿大冰球队参加冬奥会、获得男子冰球比赛的金牌。

RCI with The Associated Press、CBC News

