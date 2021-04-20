加拿大三月份住房开工率创纪录

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加拿大房贷与住房公司CMHC星期一公布的数字显示，今年3月份的住房开工率与一个月前的二月份相比猛升了21.6%，不但创造了新的历史记录、也超过了市场专家们的预期。

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经济分析师们原来预计3月份会有25万个新房单位动工，但实际的动工数量是33万5千2百套住房，创造了加拿大史上最高的单月住房开工数量的记录。

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领跑加拿大住房开工率的是城市多单元住房，有22万2千3百58套单元开工修建，猛升了33.8%。而城市独立房的动工数量是7万8千6百15套，增长了3.6%。

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专家们认为，即便目前近乎疯狂的新房开工率在下半年有所放缓，但火热的加拿大住房建筑市场在2021年仍会是拉升加拿大GDP的主要动力。

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加拿大平均房价在过去的一年里疯涨了31.6%、达到历史最高水平。加拿大房地产市场成交量在三月份也创造了历史最高记录。

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在COVID-19病毒肺炎疫情下，房地产市场成了加拿大经济一花独秀的行业。

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