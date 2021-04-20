请待在自己的卫生局管辖区内：BC省宣布限制人员流动新规

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为遏制疫情，BC省将实行新的出行限制，要求省民无事不要离开自己所在卫生局的管辖范围。新规定将实行到五月底长周末结束，即5月24日。按照该省计划，届时接种疫苗的省民人数将达到总人口的60%。

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正式的规定将在星期五公布。但是BC省长霍根（John Horgan）星期二（4月19日）已在新闻发布会上讲了主要内容。例如，不能在自己所在卫生局管辖区以外定旅馆和露营地，已经定了的要取消。从本周末起，BC省渡轮公司也将不再为度假者的车留位，并将联系已经订票的乘客，确认他们属于提供必要服务的一线员工。

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这些措施都是为了阻止人们离开自己的卫生局管辖区。在同一卫生局辖区内的旅行虽然未被正式禁止，但是霍根仍然敦促公众在今后五个星期里只在自己家附近活动。

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省公共安全部将根据该省紧急项目法发布命令，在路边设卡检查出行人员和车辆，对违规者处以罚款。但是具体如何执行和罚款数额等细节将在本周末宣布。

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（CBC News, Roshini Nair）

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