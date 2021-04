疫苗猎人在行动：加拿大志愿者为疫苗接种预约提供信息

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三(4月21日),加拿大首席公共卫生官谭咏诗(Theresa Tam)在通报疫情的新闻发布会上特意赞扬了一些志愿者团体。这些分布在加拿大全国各地的志愿者通过各种方式向公众提供疫苗信息,帮助他们在当地找到可以最快接种疫苗的地方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谭咏诗提到的志愿者组织之一“加拿大疫苗猎人”正巧昨天接受了CBC采访。它的创办人之一克莱格(Sabrina Craig)说,在有关疫苗的海量资料中找到哪里可以打疫苗,自己是否符合条件,如何预约等信息,这对许多人来说是一件困难的事,尤其是对那些母语不是英语或者英语不好的人来说。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

克莱格和另外三个同伴发起了这个组织,一开始“猎人”只有他们四个,但是一个月来,他们已经在许多其他城市发展了新的成员,帮助了成千上万的加拿大人。上个星期,她在网上发布了一条关于渥太华市某处可以预约疫苗接种的信息。团队很快收到反馈:有个市民根据这条消息成功地为自己的父亲在那里抢到了预约。他父亲属于一线员工,但是英语却不太好。克莱格说,这样的消息给她带来一种觉得自己帮到了别人的满足感。她很高兴能够帮助那些有语言障碍或上网不熟练的人尽快打上疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略和BC等省份降低年龄标准后关注者人数飙升

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在安大略省、BC省和曼尼托巴省把接种阿斯利康疫苗的年龄标准降低到了40岁,魁北克省降到45岁。卡尔加里市民柯里(Andrea Currie)说,她从来没有为自己已经年过四十这么高兴过。但是在网上找到一个打疫苗的地方却不太容易。她转向推特,在疫苗猎人的网站上看到一个本地药房的截屏信息和链接。她点进链接,很顺利地获得了预约。她借接受采访的机会,对志愿者表示衷心的感谢。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

把那条药房信息和链接传到网上的是另一个“加拿大疫苗猎人”的发起人,27岁的电脑工程师卡尔平(Joshua Kalpin)。他告诉记者,几个省份降低疫苗接种年龄标准后,来自药房的信息几乎把邮箱挤爆。他们都忙不过来了。现在他们不仅和接种疫苗的药房合作,也和多伦多等地的市政府合作。卡尔平说,他们的目的是为加拿大人互相帮助、预约疫苗注射提供便利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯喀彻温省的加拿大保守党议员斯泰恩里(Warren Steinley)呼吁所有同僚都去看看疫苗猎人网站,“看看这些优秀的年轻人在每个社区做的工作。” 也有人建议政府给疫苗猎人发工资。但是卡尔平说,发工资就不必了。他们能尽一份力,这本身就是奖赏。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在疫情最严重的安大略省,星期二获得疫苗接种的人数达到创纪录的13万6695人。与此同时该省ICU收治的患者达到790人,日增病例再次超过四千。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省刚刚把无预约接种阿斯利康疫苗的年龄标准降低到45岁。该省今天下了一场末班春雪。但仍有许多人一大早就去疫苗接种中心排队。一个蒙特利尔市民告诉记者,他急于见到和自己不住在一起的孩子,希望打过疫苗后赶快回归正常的生活。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC Radio, As It Happens, The National, entrevues de Carol Off et Jeanne Armstrong, adapté en chinois par Wei Wu)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada