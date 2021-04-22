储蓄电能：阿尔伯塔省绿色能源开发的瓶颈

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加拿大阿尔伯塔省不但石油和天然气资源丰富，而且风能发电潜力很大。阿尔伯塔省的Lethbridge地区是加拿大风力最足的地区之一。

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风力发电虽然是绿色能源，但其最大的缺点就是缺乏稳定性。有的日子大风吹着风车快速转动，有的日子却是风轻云淡飞车懒得动弹。

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一个解决办法是使用巨型电池组在大风天储存电力，在风小的日子释放电力。阿尔伯塔省已经有多个这样的电池蓄电厂。

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比如，TransAlta公司投资1600万元建设的风电储存设施由三个特斯拉锂电池组群组成，蓄电能力20兆瓦小时，能够供应附近Pincher Creek镇3600居民90分钟的用电需要。

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但专家们指出，90分钟的电池供电能力仍然是太少了。今年2月份阿尔伯塔出现连续5天极端寒冷的天气，居民对电力的需求猛增，但由于那几天风力很小、风力发电明显下降，蓄电池供电能力太短的问题明显暴露出来。

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不过专家们认为，目前来说阿尔伯塔省绿色能源的稳定性问题还比较容易控制，因为风能发电和太阳能发电还只占阿尔伯塔省发电能力的11%和4.5%，但到2030年阿尔伯塔省实现绿色能源占发电能力30%的目标后，蓄电能力不足的问题会变得严重。

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专家们的期望是，十年后蓄电厂的电池成本会大幅度下降、这会让蓄电能力巨大的蓄电厂成为可能；其次是各省之间建立更多的输电线路，可以把阿尔伯塔省多余的风力和太阳能电力输送给不列颠哥伦比亚省，而在缺乏日照和风力小的日子里把不列颠哥伦比亚省的水电输送给阿尔伯塔省。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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