加拿大的减排野心：2030年以前减少40%到45%

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由美国总统拜登召集的全球气候线上峰会正在召开。加拿大总理特鲁多在会上承诺，加拿大将在今后十年中把温室气体排放量按2005年水平减少40%到45%。这意味着在2030年以前把一年7亿3200万吨的排放量至少减到4亿3900万吨，大大超出了加拿大政府此前承诺的目标。

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在2015年的巴黎气候大会上，时任环境部长麦肯纳（Catherine McKenna）提出了加拿大将在2030年以前减排30%的目标。这也是加拿大政府在今天的峰会以前一直坚持的目标。

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特鲁多在发言中承认，作为一个能源生产大国，如此大幅度的减排是一个艰巨的任务。但是面对气候变化带来的生存危机，各国必须加紧行动，迎接挑战。他列举了加拿大政府推出的绿色政策，例如发展清洁能源和公交系统，禁用一次性塑料袋，植树两百万棵等等，并表示未来还将制定更多的减排措施。

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加拿大环境部长威尔金森（Jonathan Wilkinson）表示，加拿大的新减排目标虽然定得很高，但也是可以实现的。之所以给出5%的上下浮动幅度而没有提出准确数字，是考虑到长期碳排放模拟预测中的不确定性。

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美国总统拜登在今天的会议上宣布，美国将在2030年以前减排50%到52%。这是奥巴马政府提出的目标的两倍。拜登说，未来十年中的减排行动对人类是否能避免气候危机的最坏结果至关重要。

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加拿大目前成绩平平

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加拿大环境部的数据显示，加拿大2019年的温室气体排放量仅比2005年降低了1.1%，如果和2018年相比甚至还略有上升。

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加拿大政府去年十二月公布的一份报告说，加拿大现行减排措施和新制定的政策可以做到在2030年以前减排31%。本星期公布的年度财政预算报告拨出巨额资金帮助高排放工业转型或减排，预计将使这个数字达到36%。威尔金森说，离2030还有九年，政府今后将有新的投入。他还将要求新近成立的减排顾问委员会逐个评估加拿大经济领域，以决定在何处采取新措施。

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加拿大能源工业的碳排放量现在占了全国总排放量的81%。但是威尔金森说，十年后的能源工业将和今天大不一样。电动汽车的普及，更严格的废气排放限制，从目前的40加元一吨涨到170加元一吨的碳定价，都将减少对石油的需求。

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这也将意味着能源领域的工作岗位减少，政府需要为工人的转型培训和再就业投入大量资金。

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加拿大保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）今天上午召开新闻发布会。他批评特鲁多政府好大喜功，并表示如果自己当选，将维持原定减排标准不变。

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（CBC News, John Paul Tasker, Aaron Wherry, Radio-Canada)

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