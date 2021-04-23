加拿大二月份经铁路运输的石油出口爆减43%

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加拿大能源署的统计数字显示，今年2月份加拿大经铁路运输出口的石油与1月份相比暴跌了43%。

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1月份加拿大每天有约19万6千桶石油经铁路油罐车出口美国，但2月份只有约11万2千桶石油经铁路运往美国。

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加拿大能源署的数字显示，2月份与1月份相比加拿大的石油出口量只是略有下降，从每天388万桶下降到372万桶。但由于铁路运输石油的费用较高，所以只在输油管道运力满负荷之后才会选择铁路运输石油出口。

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铁路油罐车运送石油出口美国的运量浮动很大。2020年2月份创了每天经铁路用油罐车向美国出口41万2千桶石油的最高记录，但在2020年7月份却下跌到8年来的最低水平，每天经铁路油罐车出口美国的石油只有3万9千桶。

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几年前，加拿大石油大量出口美国，在缺乏输油管道的情况下使用油罐车经铁路运往美国。那时铁路运送石油甚至挤占了传统上依靠铁路的加拿大谷物运输，引起加西地区农场主的强烈不满。

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