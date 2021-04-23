加拿大免疫顾问委员会：阿斯利康疫苗可用于30岁及以上人群

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加拿大免疫顾问委员会（NACI）星期五（4月23日）更改了关于阿斯利康疫苗的建议，把这种疫苗的适用年龄段降到30岁及以上。该委员会此前建议的阿斯利康适用年龄段是55岁及以上。

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加拿大免疫顾问委员会只是就疫苗使用提出建议，作最后决定的是各省的卫生部。事实上，安大略省、阿尔伯塔省和BC省已经在向40岁及以上人群提供阿斯利康疫苗，魁北克省定在45岁及以上。

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在自行更改年龄段后，安大略省和魁北克省的阿斯利康疫苗库存迅速减少，目前已接近告罄。因此这两个省目前都暂时不打算按照加拿大免疫顾问委员会的最新建议再次作出更改。

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星期五，加拿大总理特鲁多夫妇在渥太华议会山附近的一家药房注射了第一剂阿斯利康疫苗。两人的年龄分别是49岁和45岁。特鲁多呼吁符合条件的加拿大人尽快去接种疫苗。

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同一天，安大略省新增4505起确诊病例，34人死亡。

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（Radio-Canada, CBC News）

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