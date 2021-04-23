种树成了加拿大环保又健康的夏季工作

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来自加拿大安大略省和魁北克省的1500名植树造林工人在今后两个星期中将抵达太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省参加植树造林工作，帮助当地的几千名植树工人完成种植3百万颗树苗的任务。

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不列颠哥伦比亚省政府为了恢复过去几年被森林火灾焚毁的森林覆盖面积和帮助解决二氧化碳等温室气体导致地区升温的问题，拨出大笔资金用于今年夏天的植树造林工作。

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由于植树造林属于必要的工作，所以植树工人不受各省之间限制旅行防疫措施的限制，可以开车几千公里前往不列颠哥伦比亚省。

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魁北克省蒙特利尔市的Cara MrKonjic就是前往BC省的加东地区植树工人中的一个。她准备开车四天，中间只停下来加油、夜里在朋友的厢型车里睡觉、长途跋涉赶往不列颠哥伦比亚省Prince George附近的植树造林地区。

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在COVID-19病毒肺炎疫情下曾经有人担心植树工人染疫的问题，但不列颠哥伦比亚省的统计数字显示，2020年在该省参加植树造林工作的工人中连一例新冠病毒感染病例都没有出现。

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参加植树造林工作的工人的收入有不小的差别。有植树经验和体力好的人一个月能有上万加元的收入，这样3、4个月的夏天植树就成了很好的挣钱机会。当然了，在户外面对风吹日晒雨淋蚊虫叮咬的工作环境也是个不小的挑战。

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RCI with Betsy Trumpener · CBC News

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