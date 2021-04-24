加拿大魁省人打第二针时可能不是同一种疫苗

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加拿大第二大省份魁北克省民众接种疫苗的比例还远未到50%，但省政府已经开始考虑如何更快的完成第二针COVID-19病毒疫苗的注射工作。

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正考虑的一个能够减少选择和匹配疫苗的复杂性、加快第二针疫苗普及注射进程的办法是混打疫苗，也就是第二针疫苗可以与第一针疫苗来自不同的制药公司。

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住在加拿大魁北克市护理院的Jonathan Marchand在去年12月接种了第一针莫德纳COVID-19病毒疫苗，他在4月底接种的第二针疫苗是辉瑞公司的新冠疫苗，因为近来莫德纳疫苗断供，莫德纳公司推迟了向加拿大供应疫苗的时间表。

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辉瑞和莫德纳公司的COVID-19病毒疫苗都属于使用mRNA技术的疫苗，但对混用两种疫苗会对疫苗的保护效力和风险带来什么样影响的研究仍在进行，目前还没有足够的信息以做出有科学依据的决定。

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不过传染病专家们认为，在不断出现新冠病毒变种菌株的情况下，不及时注射第二针疫苗的风险要甚于混用疫苗的风险。

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